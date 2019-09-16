Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Гуанчжоу

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в китайском Гуанчжоу с призовым фондом $500 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда белоруска встречалась с сербской теннисисткой Александрой Крунич (123) и проиграла в двух сетах - 4:6, 2:6.

В стартовом матче парного разряда белоруска Лидия Морозова и Александра Крунич сыграют с российско-казахстанским тандемом Натела Дзаламидзе / Елена Рыбакина.

В мужском турнире в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $1,1 млн два белоруса успешно сыграли в первом раунде квалификации. Егор Герасимов (119) победил чилийца Алехандро Табило (240) - 6:0, 6:4. Сегодня белорусский спортсмен поспорит за выход в основную сетку с россиянином Романом Сафиуллиным (233). Илья Ивашко (135) обыграл российского теннисиста Евгения Тюрнева (414) со счетом 6:1, 6:2 и сегодня встретится с итальянцем Маттео Виолой (204).

Турнир в Гуанчжоу завершится 21 сентября, в Санкт-Петербурге - на день позже.-0-