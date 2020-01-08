Саснович проиграла в 1/8 финала на теннисном турнире в Шэньчжэне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня во втором круге белоруска встречалась с китайской теннисисткой Ван Цян (28) и уступила в напряженном в трехсетовом поединке - 4:6, 6:0, 6:7 (5:7). Матч продолжался 2 часа 13 минут. Следующей соперницей китаянки будет россиянка Екатерина Александрова (34). В стартовом матче Александра Саснович обыграла немку Анну-Лену Фридзам (141) - 6:2, 6:3.
В четвертьфинале парного разряда белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут играть с румыно-японским дуэтом Моника Никулеску / Мисаки Дои.
Соревнования в Шэньчжэне, общий призовой фонд которых составляет $650 тыс., завершатся 11 января.-0