Саснович сыграет с Комардиной в первом раунде квалификации турнира в Палермо

Александра Саснович. Фото из архива Белорусской теннисной федерации
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович сегодня стартует в квалификации турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого квалификационного раунда белоруска, занимающая 119-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), будет соперничать с россиянкой Анастасией Комардиной (201-я позиция). Чтобы пробиться в основную сетку, нужно преодолеть три квалификационных барьера.
Турнир Palermo Ladies Open, который завершится 9 августа, является первым официальным после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.-0-