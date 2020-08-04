Саснович сыграет с Мертенс на теннисном турнире в Палермо

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (119-й номер рейтинга WTA) сегодня проведет стартовый поединок основной сетки турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/16 финала одиночного разряда Александра Саснович встретится с 23-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс. В трех их предыдущих встречах белоруска одержала две победы, бельгийка выиграла один раз. Победительница сегодняшнего матча в 1/8 финала сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини (95).
В основную сетку состязаний в сицилийской столице Александра Саснович пробилась через квалификацию, победив россиянку Анастасию Комардину (201), чешку Терезу Мартинцову (133) и испанку Лару Арруабаррену-Весино (154).
Турнир Palermo Ladies Open, который финиширует 9 августа, стал первым официальным после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.-0-