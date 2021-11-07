Сауль Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе

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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканский боксер-профессионал Сауль Каньело Альварес победил Калеба Планта на турнире Road to Undisputed и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, сообщает корреспондент БЕЛТА. Мексиканец позволил сопернику из США забрать себе в актив три раунда боя. Но затем постепенно наращивал преимущество. Сначала он отправил оппонента в нокдаун, а затем взвинтил темп и в 11-м раунде "потушил свет" Калебу Планту. Эта победа принесла мексиканскому спортсмену, обладающему чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и WBC, титул IBF во втором среднем весе. Для Сауля Альвареса это 57-й успех на профессиональном ринге при одном поражении. Его соперник не столь искушен. Калеб Плант провел 21 выигрышный поединок и теперь впервые был вынужден признать превосходство оппонента.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!