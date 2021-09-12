Савина: на старт забега в Минске выходила с желанием сражаться до конца

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая в карьере победа на Минском полумарафоне далась непросто, резюмировала свое участие в спортивном празднике победительница на дистанции 21,1 км Нина Савина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая сложность трассы, понимала, что будет нелегко. Тем более после того, как пробежала олимпийский марафон на Играх в Токио. Однако на старт забега в Минске сегодня выходила с мыслями о победе и желанием сражаться до конца. По ходу соревнований, как и ожидала, пришлось очень непросто. Но в итоге собралась, выложила все силы и смогла выиграть", - отметила она.

Минский полумарафон проводится с 2013 года. В 2019 году в нем приняли участие около 40 тыс. человек из десятков стран. Организаторами мероприятия выступили Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация легкой атлетики и Президентский спортивный клуб.-0-