Савинцев назвал состав сборной Беларуси по мини-футболу на матч с Израилем

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по мини-футболу определил предварительный состав на стартовый отборочный матч чемпионата Европы с командой Израиля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды Александр Савинцев планирует вызвать на учебно-тренировочный сбор 18 футболистов:

вратари - Евгений Змысля, Александр Лукша, Андрей Чурилин;

полевые игроки - Максим Батурин, Олег Горбенко, Антон Гусаков, Максим Евдокимов, Павел Книга, Артем Козел, Денис Колб, Сергей Крыкун, Антон Матвеенко, Юрий Рабыко, Павел Раговик, Владислав Селюк, Дмитрий Рябцев, Сергей Силивончик, Евгений Чернейко.

Команда соберется в Минске 3 декабря и будет тренироваться на спортивно-оздоровтельной базе федерации профсоюзов в Ратомке. Затем белорусская сборная отправится в Рамат-Ган, где 8 декабря проведет стартовый поединок в 5-й квалификационной группе с командой Израиля. В выездной состав войдут 14 игроков. В этой группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявшие вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-