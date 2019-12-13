Сборная Австрии победила Латвию в матче 4-го тура молодежного ЧМ по хоккею в Минске, возглавив турнирную таблицу

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Австрии победила команду Латвии в основное время матча со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в матче четвертого тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, проходящего в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Латвийская команда первой открыла счет. На шестой минуте матча отличился Патрикс Забусовс. Однако австрийцы, как уже не раз бывало на этом чемпионате, показали характер: на 10-й минуте встречи сравнял счет Бенджамин Баумгартнер, реализовавший большинство.

Во втором периоде австрийцы и вовсе вышли вперед благодаря точному броску Луиса Линднера. Далее игра проходила со значительным преимуществом латвийской команды, однако извлечь из своего положения выгоду подопечные Карлиса Зирниса не смогли. Стоит отметить классную игру вратаря австрийцев Александра Шмидта, который несколько раз спасал свою команду.

Благодаря победе австрийцев белорусы сохраняют шансы на победу в турнире. Сегодня вечером команда Дмитрия Дудика сразится со словенцами. Турнирное положение сейчас таково: 1.Австрия - 9 очков (4 игры), 2.Латвия - 8 (4), 3.Норвегия - 5 (3), 4.Беларусь - 5 (3), 5.Дания - 2 (3), 6.Словения - 1 (3).-0-

Фото Андрея Покумейко