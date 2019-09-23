Сборная Беларуси на ЧМ по легкой атлетике в Катаре пополнилась двумя спортсменами

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав сборной Беларуси на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября, пополнился еще двумя спортсменами, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации легкой атлетики.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций прислала подтверждение об участии в главном старте сезона Виталия Парахонько, специализирующегося в беге на 110 м с барьерами, и Ирины Васьковской, которая представит Беларусь в состязаниях по тройному прыжку у женщин.

Таким образом, в окончательном составе сборной Беларуси на чемпионат мира в Дохе значатся 30 атлетов, среди которых лидеры сборной Татьяна Холодович (метание копья), Максим Недосеков (прыжки в высоту), Ирина Жук (прыжок с шестом), Эльвира Герман (100 м с барьерами) и Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину).

На чемпионате мира 2015 года в Пекине белорусы завоевали золото и бронзу, а спустя два года, на планетарном первенстве в Лондоне, остались без медалей.-0-