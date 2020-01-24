Сборная Беларуси обыграла Австрию в матче ЧЕ по индор-хоккею в Минске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси обыграла Австрию в первом матче команды на домашнем ЧЕ по индор-хоккею в Минске. Поединок во Дворце спорта завершился со счетом 7:2 (3:1, 1:0, 0:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой четверти матча преимущество белорусок не вызывало сомнений. На 4-й минуте они смогли конвертировать опасные моменты в голы. Счет открыла Юлия Курганская со штрафного углового. Спустя пять минут, Евгения Филиппович удвоила преимущество белорусок в счете. Но австрийки сдаваться не собирались. И уже в ответной атаке Хелен Херцог восстановила прежнюю разницу в счете. Тем не менее, последнее слово в стартовом отрезке игры осталось за белорусскими подопечными голландского наставника Хермана Круиса.

Во втором периоде третью результативную атаку провела Марина Никитина. Затем Юлия Курганская после паса Крестины Попковой оформила голевой дубль. Австрийки предприняли несколько попыток, чтобы отыграться, однако счет до второго перерыва не изменился. Концовка встречи прошла под диктовку белорусок. Правда, сначала австрийка Карина Зербст реализовала пенальти. Но белоруски не стушевались, и Марина Никитина трижды заставила капитулировать вратаря гостей, установив окончательный счет матча.

В еще одном поединке утренней части турнира команда Германии заставила капитулировать Чехию - 4:1 (0:0, 2:0, 1:1, 1:0).

Сегодня на турнире белорусскую команду ждет встреча и со сборной Нидерландов. Матч начнется в столичном Дворце спорта в 19.45. Также в стартовый день состязаний зрители увидят матчи: Чехия - Бельгия (16.00), Украина - Германия (17.15), Швейцария - Австрия (18.30).

ХХ чемпионат Европы по индор-хоккею (хоккей на траве в закрытых помещениях) среди женских команд проходит во Дворце спорта с 24 по 26 января. Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших команд Европы: сборные Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии и Швейцарии. Чемпионат станет отборочным к мировому первенству 2021 года, куда отправится шесть лучших команд Старого Света. Женская национальная сборная Беларуси по индор-хоккею является двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах наши девушки завоевали бронзовые награды. В 2018 году команда заняла третье место на Кубке мира.-0-

Фото Андрея Покумейко