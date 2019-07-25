Сборная Беларуси опустилась на 84-е место в рейтинге Международной федерации футбола

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 84-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По сравнению с предыдущим списком, который был обнародован в июне, команда потеряла две позиции, у сборной осталось такое же количество очков - 1286, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После двух домашних поражений в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 (от Германии - 0:2 и Северной Ирландии - 0:1) в национальной команде сменился тренер. Вместо Игоря Криушенко сборную возглавил Михаил Мархель.
Соперники белорусских футболистов в квалификации Евро-2020 занимают следующие позиции: 15 - Германия (1582), 14 - Нидерланды (1569), 29 - Северная Ирландия (1496), 100 - Эстония (1228). В квалификации в группе С белорусы после четырех поражений занимают четвертое место, лидируют североирландцы, в активе которых 12 очков. Следующий отборочный поединок континентального первенства сборная Беларуси проведет 6 сентября в Таллине против эстонцев.
Топ-10 июльского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1746 баллов,
2. Бразилия - 1726,
3. Франция - 1718,
4. Англия - 1652,
5. Уругвай - 1637,
6. Португалия - 1631,
7. Хорватия - 1625,
8. Колумбия - 1622,
9. Испания - 1617,
8. Уругвай - 1615,
10. Аргентина - 1610...
25. Украина -1513...
46. Россия - 1436...
Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 19 сентября.-0-
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