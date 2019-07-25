Сборная Беларуси опустилась на 84-е место в рейтинге Международной федерации футбола

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 84-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По сравнению с предыдущим списком, который был обнародован в июне, команда потеряла две позиции, у сборной осталось такое же количество очков - 1286, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух домашних поражений в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 (от Германии - 0:2 и Северной Ирландии - 0:1) в национальной команде сменился тренер. Вместо Игоря Криушенко сборную возглавил Михаил Мархель.

Соперники белорусских футболистов в квалификации Евро-2020 занимают следующие позиции: 15 - Германия (1582), 14 - Нидерланды (1569), 29 - Северная Ирландия (1496), 100 - Эстония (1228). В квалификации в группе С белорусы после четырех поражений занимают четвертое место, лидируют североирландцы, в активе которых 12 очков. Следующий отборочный поединок континентального первенства сборная Беларуси проведет 6 сентября в Таллине против эстонцев.

Топ-10 июльского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1746 баллов,

2. Бразилия - 1726,

3. Франция - 1718,

4. Англия - 1652,

5. Уругвай - 1637,

6. Португалия - 1631,

7. Хорватия - 1625,

8. Колумбия - 1622,

9. Испания - 1617,

8. Уругвай - 1615,

10. Аргентина - 1610...

25. Украина -1513...

46. Россия - 1436...

Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 19 сентября.-0-