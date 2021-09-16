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16 сентября 2021, 12:47

Сборная Беларуси опустилась на 90-е место в рейтинге ФИФА

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси опустилась на 90-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сентябре белорусские футболисты неудачно провели три отборочных матча чемпионата мира, уступив сборным Чехии - 0:1 (в гостях), Уэльса - 2:3 (дома), Бельгии - 0:1 (дома). У белорусской команды осталось 1254 очка. Ближайшие встречи подопечные Георгия Кондратьева проведут в начале октября: 8-го - в гостях у Эстонии, 11-го - дома с Чехией.

Топ-10 сентябрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1832 очка;

2. Бразилия - 1811;

3. Англия - 1755;

4. Франция - 1754;

5. Италия - 1735;

6. Аргентина - 1725;

7. Португалия - 1674;

8. Испания - 1673;

9. Мексика - 1666;

10. Дания - 1658.

Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 21 октября.-0-

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