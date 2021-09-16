Сборная Беларуси опустилась на 90-е место в рейтинге ФИФА

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси опустилась на 90-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сентябре белорусские футболисты неудачно провели три отборочных матча чемпионата мира, уступив сборным Чехии - 0:1 (в гостях), Уэльса - 2:3 (дома), Бельгии - 0:1 (дома). У белорусской команды осталось 1254 очка. Ближайшие встречи подопечные Георгия Кондратьева проведут в начале октября: 8-го - в гостях у Эстонии, 11-го - дома с Чехией.
Топ-10 сентябрьского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1832 очка;
2. Бразилия - 1811;
3. Англия - 1755;
4. Франция - 1754;
5. Италия - 1735;
6. Аргентина - 1725;
7. Португалия - 1674;
8. Испания - 1673;
9. Мексика - 1666;
10. Дания - 1658.
Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 21 октября.-0-