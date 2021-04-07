Сборная Беларуси опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 89-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас у белорусской команды 1276 очков. За прошедшие два месяца белорусские футболисты провели три игры. Сначала завершили вничью домашний спарринг с командой Гондураса (1:1), затем на старте отборочного турнира чемпионата мира также на своем поле выиграли у эстонцев (4:2), а потом потерпели разгромное поражение в Бельгии (0:8). После бельгийского провала наставник белорусской сборной Михаил Мархель ушел в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера стал Георгий Кондратьев. Под его руководством белорусы проведут два ближайших контрольных матча: 2 июня со сборной Азербайджана (110-й номер рейтинга ФИФА) и 7 июня с командой Сьерра-Леоне (114).

Топ-10 апрельского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1783 очка,

2. Франция - 1757,

3. Бразилия - 1742,

4. Англия - 1686,

5. Португалия - 1666,

6. Испания - 1648,

7. Италия - 1642,

8 Аргентина - 1641,

9. Уругвай - 1639,

9. Мексика - 1632,

10. Дания - 1631.

Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 27 мая.-0-