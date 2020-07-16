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16 июля 2020, 14:05

Сборная Беларуси осталась на 87-м месте рейтинга ФИФА

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в обнародованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За прошедшие два месяца белорусские футболисты, как и все остальные сборные планеты, не играли и поэтому остались на прежней позиции, имея 1283 очка.

Топ-10 июльского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1765 очков,

2. Франция - 1733,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1661,

5. Уругвай - 1645,

6. Хорватия - 1642,

7. Португалия - 1639,

8. Испания - 1636,

9. Аргентина - 1623,

10. Колумбия - 1622...

24. Украина - 1537...

38. Россия - 1470...

91. Грузия - 1267...

Следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 14 августа.

Возобновление международного футбольного сезона намечено на август, когда будут доиграны клубные турниры - Лига чемпионов и Лига Европы. Национальные сборные в начале сентября начнут новый сезон матчами Лиги наций УЕФА. Белорусские футболисты под руководством Михаила Мархеля выступят в группе 4 лиги С. Там их соперниками будут команды Литвы (131-й номер рейтинга ФИФА), Албании (66) и Казахстана (118). -0-

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