Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с прошлым списком, опубликованным 20 февраля, положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и имеют 1283 очка. За прошедшие время сборная Беларуси провела два товарищеских матча, одержав победы с одинаковым счетом 1:0 над футболистами Узбекистана и Болгарии.

Топ-10 апрельского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1765 очков,

2. Франция - 1733,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1661,

5. Уругвай - 1645,

6. Хорватия - 1642,

7. Португалия - 1639,

8. Испания - 1636,

9. Аргентина - 1623,

10. Колумбия - 1622.

Лучший показатель из стран бывшего СССР у сборной Украины, которая занимает 24-е место, россияне находятся на 38-й позиции.

Пока в связи пандемией коронавируса все международные матчи отменены, а следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 11 июня.-0-