Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в обнародованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За прошедшие два месяца белорусские футболисты провели два стартовых поединка на групповом этапе нового сезона Лиги наций УЕФА. Сначала подопечные Михаила Мархеля в Минске проиграли команде Албании (66-е место в рейтинге ФИФА) со счетом 0:2, а потом обыграли в Алматы футболистов Казахстана (118) - 2:1. После этих встреч в активе сборной Беларуси 1282 очка.

Свой следующий матч белорусы проведут 8 октября в Тбилиси с командой Грузии (89). Это будет полуфинал стадии плей-офф за выход в финальную стадию чемпионата Европы. Затем на групповом этапе Лиги наций белорусские футболисты 11 октября сыграют в Вильнюсе со сборной Литвы (131), а 14 октября примут в Минске казахстанскую команду.

Топ-10 сентябрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1773 очка,

2. Франция - 1744,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1664,

5. Португалия - 1653,

6. Уругвай - 1645,

7. Испания - 1642,

8. Хорватия - 1628,

9. Аргентина - 1623,

10. Колумбия - 1622.

Из стран бывшего Советского Союза лучшая позиция у сборной Украины, которая находится на 24-м месте (1539 очков), 32-я позиция у россиян (1485).

Следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 22 октября.-0-