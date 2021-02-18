Сборная Беларуси осталась на 88-й позиции в рейтинге ФИФА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси осталась на 88-м месте в обнародованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За прошедшие два месяца белорусские футболисты, как и другие команды, матчей не проводили и по-прежнему имеют в своем активе 1269 очков. Ближайший поединок подопечные Михаила Мархеля проведут на своем поле 24 марта против сборной Гондураса, которая занимает 64-е место в мировом рейтинге. Затем 27 марта белорусские футболисты также у себя дома примут в стартовом поединке отборочного турнира чемпионата мира сборную Эстонии (108-й номер рейтинга ФИФА), а 30 марта в гостях встретятся с одной из сильнейших команд планеты - с командой Бельгии (1). В квалификационной группе Е мирового первенства также выступят сборные Чехии (42) и Уэльса (18).

Топ-10 сентябрьского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1780 очков,

2. Франция - 1755,

3. Бразилия - 1743,

4. Англия - 1670,

5. Португалия - 1662,

6. Испания - 1645,

7. Аргентина - 1642,

8. Уругвай - 1639,

9. Мексика - 1632,

10. Италия - 1625.

Следующий рейтинг национальных сборных ФИФА обнародует 8 апреля.-0-