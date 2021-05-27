Сборная Беларуси осталась на 89-м месте в рейтинге ФИФА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси осталась на 89-м месте в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За прошедшие два месяца белорусские футболисты, как и подавляющее большинство остальных сборных, матчей не проводили. У белорусской команды осталось 1276 очков. Ближайшие две встречи сборная Беларуси проведет в начале июня под руководством Георгия Кондратьева, который после разгромного поражения от бельгийцев (0:8) сменил на посту главного тренера Михаила Мархеля. На 2 июня на минском стадионе "Динамо" намечен товарищеский матч со сборной Азербайджана (110-й номер рейтинга ФИФА), а 7 июня в Гродно белорусы должны встретиться с командой Сьерра-Леоне (114).

Топ-10 майского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1783 очка,

2. Франция - 1757,

3. Бразилия - 1742,

4. Англия - 1686,

5. Португалия - 1666,

6. Испания - 1648,

7. Италия - 1642,

8. Аргентина - 1641,

9. Уругвай - 1639,

10. Дания - 1631.

Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 12 августа.-0-