Сборная Беларуси осталась на 89-м месте в рейтинге ФИФА

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси осталась на 89-м месте в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
За прошедшие два месяца белорусские футболисты, как и подавляющее большинство остальных сборных, матчей не проводили. У белорусской команды осталось 1276 очков. Ближайшие две встречи сборная Беларуси проведет в начале июня под руководством Георгия Кондратьева, который после разгромного поражения от бельгийцев (0:8) сменил на посту главного тренера Михаила Мархеля. На 2 июня на минском стадионе "Динамо" намечен товарищеский матч со сборной Азербайджана (110-й номер рейтинга ФИФА), а 7 июня в Гродно белорусы должны встретиться с командой Сьерра-Леоне (114).
Топ-10 майского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1783 очка,
2. Франция - 1757,
3. Бразилия - 1742,
4. Англия - 1686,
5. Португалия - 1666,
6. Испания - 1648,
7. Италия - 1642,
8. Аргентина - 1641,
9. Уругвай - 1639,
10. Дания - 1631.
Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 12 августа.-0-