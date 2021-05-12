Сборная Беларуси по артистическому плаванию заняла 4-е место на ЧЕ

12 мая, Минск /Корр БЕЛТА/. Сборная Беларуси по артистическому плаванию заняла четвертое место среди групп в технической программе на ЧЕ в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вера Буцель, Маргарита Кирилюк, Анна Ковцун, Ксения Кулешова, Анастасия Новоселова, Валерия Пузь, Ксения Трацевская и Александра Высоцкая получили за свое выступление от судей оценку 84,0494 балла.

Выиграли турнир россиянки (Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина) - 95,6705 балла. Серебро - у украинок (92,3920), бронза - у испанок (89,7700).