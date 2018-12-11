Сборная Беларуси по баскетболу попала в 4-ю корзину жеребьевки женского ЧЕ-2019

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу попала в 4-ю корзину жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с белорусскими баскетболистками в 4-й корзине сборные Великобритании, Швеции и Словении. С этими командами подопечные Натальи Трофимовой не встретятся на первом этапе континентального первенства. Составы остальных пулов: 1 - Испания, Франция, Россия, Турция; 2 - Италия, Бельгия, Чехия, Латвия; 3 - Венгрия, Украина, Сербия, Черногория.

Во время жеребьевки, которая пройдет 12 декабря в Белграде, 16 участников финальной части женского Евробаскета будут распределены на 4 группы. После группового этапа победители четырех квартетов получат прямые путевки в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-3-и места, сыграют в 1/8 финала. Финальный турнир 37-го по счету женского первенства Старого Света пройдет с 27 июня по 7 июля 2019 года в Латвии и Сербии. По итогам соревнований 6 лучших команд получат право сыграть в квалификации к токийской Олимпиаде-2020.

На прошлом чемпионате Европы, который проходил в 2017 году в Чехии, белорусские баскетболистки выступили неудачно, потерпев 3 поражения в своей предварительной группе. Лучшим достижением сборной Беларуси на континентальных форумах является бронза, завоеванная в 2007 году в Италии.-0-