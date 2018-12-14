Сборная Беларуси по боксу обладает серьезным потенциалом к Европейским играм - тренер

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по боксу обладает серьезным потенциалом к ІІ Европейским играм. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал главный тренер национальной команды Валерий Корнилов во время заседания президиума Белорусской федерации бокса.

"За этот год мы отобрали много молодых спортсменов. Фактически в каждой весовой категории есть 3-4 атлета, готовые заменить основной состав. Мы всячески поддерживаем все начинания и предоставляем равные условия проявить себя. Возникает конкуренция в весовых категориях", - рассказал главный тренер.

Также он отметил, что в планах на Олимпиаду-2020 в Токио завоевать не менее трех лицензий.

За истекший год на международных стартах белорусские боксеры завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Лучшими боксерами за 2018 год признаны Дмитрий Асанов, Виктория Кебикова, Алексей Алферов, Владислав Стельмахов, Дарья Дикова и Алина Чайка.

Турнир по боксу на II Европейских играх в Минске состоится во дворце спорта "Уручье" с 21 по 30 июня 2019 года, в ходе него разыграют 15 комплектов наград.-0-