Сборная Беларуси по дзюдо заняла 5-е место на командном ЧЕ в Уфе

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по дзюдо заняла пятое место на командном чемпионате Европы в Уфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовой встрече белорусская дружина преодолела сопротивление соперников из Израиля - 4:1. Затем они вышли победителями из командной дуэли с соперниками из Испании-4:0.
Увы, представители Нидерландов оказались сильнее белорусских спортсменов - 4:2. В схватках за бронзу над ними взяла верх дружина России - 4:0.
Еще одну бронзовую награду выиграли мастера искусства гибкого пути из Турции, разобравшиеся со сборной Германии -4:1.
В решающем поединке грузинская команда преодолела сопротивление коллектива из Нидерландов - 4:3.
Командный чемпионат Европы проходил с участием 16 команд. Цвета сборной Беларуси защищали: Ульяна Миненкова (57 кг), Жанна Осипович (70 кг), Марина Слуцкая (свыше 70 кг), Дмитрий Миньков, Вадим Шока (оба - 73 кг), Иван Дубина, Егор Воропаев ( оба -90 кг), Никита Свирид, Владислав Терпицкий (оба - свыше 90 кг).
Спортсмены соревновались в трех мужских и трех женских олимпийских весовых категориях. -0-