14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по футболу прибыла в Люксембург для подготовки к матчу Лиги наций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Подопечные Игоря Криушенко завершили подготовку в Минске и перелетели в Люксембург, где 15 ноября сыграют в пятом туре с командой этой страны. Тренерский штаб взял на выездной матч 23 футболиста: вратари - Сергей Черник ("Нанси", Франция), Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов); защитники - Александр Мартынович ("Краснодар"), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ), Сергей Политевич ("Кайрат", Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург"); полузащитники - Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все - БАТЭ), Сергей Кисляк, Павел Савицкий (оба - "Динамо-Брест"), Антон Путило ("Анкарагюджю", Турция), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан); нападающие - Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба - БАТЭ), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия).

Сегодня наша команда в 19.00 проведет тренировку на стадионе "Жози Бартель".

Матч 5-го тура группы 2 (лига D) белорусы проведут 15 ноября в Люксембурге, а 18 ноября завершат групповой этап встречей в Сан-Марино. Турнирное положение после четырех туров: Люксембург - 9 очков, Беларусь - 8, Молдова - 5, у Сан-Марино набранных очков нет.-0-