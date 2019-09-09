Сборная Беларуси по футболу с минимальным счетом уступила Уэльсу в гостевом товарищеском матче

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проиграли команде Уэльса со счетом 0:1 в гостевом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Кардиффе главный тренер белорусов Михаил Мархель проверил в деле нескольких дебютантов. Встреча прошла с преимуществом хозяев поля, а ее исход решил полузащитник "Манчестер Сити" Дэниел Джеймс, забивший мяч на 17-й минуте.

Состав белорусов был таким: Плотников, Поляков, Волков, Политевич, Золотов, Скавыш (Печенин, 77), Бага (Драгун, 71), Яблонский (Маевский, 46), Ковалев (Эбонг, 46), Бахар (Климович, 85), Сигневич (Стасевич, 70).

До этого сборные Беларуси и Уэльса встречались 4 раза в отборочных матчах чемпионатов мира и Европы: валлийцы одержали 3 победы, белорусы - одну.

Тем временем соперники нашей сборной по отборочному турниру Евро-2020 провели очередные поединки в рамках квалификации. Команда Северной Ирландии, победившая в четырех стартовых встречах, принимала в Белфасте сборную Германии и потерпела первое поражение - 0:2. В Таллинне аутсайдеры группы С футболисты Эстонии проиграли команде Нидерландов с крупным счетом 0:4. Турнирное положение: Германия - 12 очков (5 матчей), Северная Ирландия - 12 (5), Нидерланды - 9 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 0 (5).

Следующие встречи в группе С пройдут 10 октября: сборная Беларуси примет на своем поле эстонцев, а североирландцы сыграют в гостях у футболистов Нидерландов.-0-