Сборная Беларуси по хоккею обыграла Словению и одержала третью победу подряд на ЧМ в Казахстане

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею обыграла Словению со счетом 4:1 и одержала третью победу подряд на чемпионате мира в первом дивизионе в Нур-Султане (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч с принципиальными соперниками получился упорным. Обилия голов болельщики в "Барыс-Арене" не увидели. Команды старались надежно действовать в защите.

Беларусь - Словения - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Нур-Султан. "Барыс-Арена". 555 зрителей.

Беларусь: Мильчаков; Бэйлен - Лисовец, Демков - Ковыршин - Платт; Хенкель - Бокун, Лопачук - Шарангович - Сушко; Устиненко - Евенко, Феоктистов - Волков - Китаров (к); С.Малявко - Кислый - А.Малявко.

Словения: Грачнар; Подлипник - Ковачевич, Д.Родман - А.Копитар (к) - Саболич; Грегорц - Маговац, Куралт - Верлич - Ограеншек; Претнар - Репе, Панце - Голичич - Хебар; Зайц - Чимжар - Калан; Штебих, Дрозг.

Шайбы: 1:0 - Шарангович (Лисовец, Кислый, 3.24, в большинстве). 1:1 - Саболич (Родман, 43.30). 2:1 - Евенко (Платт, Ковыршин, 45.42). 3:1 - Платт (Демков, Ковыршин, 49.12). 4:1 - Демков (58.49, в пустые ворота).

Броски: 31 - 21.

Штраф: 12 - 6.

На старте первого периода белорусы реализовали большинство. Автором гола на 4-й минуте стал молодой форвард Егор Шарангович. Казалось, белорусы сумеют быстро развить успех, но словенцы внимательно сыграли в своей зоне защиты. В итоге исход встречи решился в заключительные двадцать минут игры в Нур-Султане.

Словенский нападающий Роберт Саболич на 43-й минуте неожиданно для белорусов сравнял счет в матче - 1:1. После пропущенного гола подопечные Андрея Сидоренко значительно прибавили в скорости, агрессивнее стали действовать в нападении. Вскоре Олег Евенко замкнул передачу партнера и вывел белорусов вперед - 2:1. На 50-й минуте индивидуальный проход к воротам словенцев совершил Артем Демков, который в борьбе с защитником сумел сделать передачу на Джеффа Платта, а лучший снайпер команды на турнире забросил третью шайбу белорусов. Под занавес игры словенцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили шайбу. Ее автором стал Артем Демков.

В третьем туре Венгрия обыграла Литву - 4:1. В предыдущих матчах на чемпионате мира сборная Беларуси обыграла Литву (4:3) и Венгрию (3:1).

Группа "А": Беларусь - 9 очков (3 матча), Республика Корея - 6 (2), Казахстан - 6 (2), Венгрия - 3 (3), Словения - 0 (3), Литва - 0 (3).

Заключительные два матча мирового форума белорусы проведут 4 мая с Казахстаном и 5 мая с хоккеистами Республики Корея. Две лучшие команды по итогам турнира выйдут в элитный дивизион, который в 2020 году пройдет в Швейцарии.-0-