Сборная Беларуси по хоккею обыграла Венгрию на ЧМ в Казахстане

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею обыграла Венгрию со счетом 3:1 в дивизионе I на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее команды на турнирах под эгидой ИИХФ встречались неоднократно, белорусы имеют преимущество, ранее четырежды победив соперников при одном поражении (2:5) в 2016 году.

Беларусь - Венгрия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Нур-Султан. Барыс-Арена. 648 зрителей.

Беларусь: Мильчаков; Лисовец - Бэйлен, Демков - Ковыршин - Платт; Хенкель - Соловьев, Сушко - Шарангович - Лопачук; Евенко - Устиненко, Китаров (к) - Волков - Феоктистов; С. Малявко - Кислый - А.Малявко; Бокун, Когалев.

Венгрия: Вай; Штипшиц - Сабо, Эрдей - Хари - Галло, Врага - Верс, Барталиш - Сарауэр - Шофрон, Пошгаи - Маколей, Г.Надь - Ваш - Бодо, К.Надь - Варга, Тербоч - Бенк - Магоши.

Шайбы: 1:0 - Феоктистов (С.Малявко, 4.32). 2:0 - Лисовец (Платт, Ковыршин, 29.49). 3:0 - Платт (Бэйлен, Демков, 45.29, в большинстве). 3:1 - Галло (Ваш, Штипшиц, 54.31, в большинстве).

Броски: 29 - 30.

Штраф: 8 - 4.

В отличие от матча с литовцами, подопечные Андрея Сидоренко постарались дисциплинированно сыграть в обороне. Уверенности белорусам придала и заброшенная шайба на старте первого периода, автором которой стал Никита Феоктистов.

Венгры, несмотря на ощутимую поддержку болельщиков, перехватить инициативу не сумели. Сборная Беларуси продолжала активно действовать у ворот соперников. Точный бросок на 30-й минуте нанес Евгений Лисовец, завершив атаку, которую начал Евгений Ковыршин.

В третьем периоде хоккеисты Венгрии часто удалялись и позволили Джеффу Платту реализовать большинство - 3:0. Вилмос Галло сумел сократить отставание, реализовав большинство, но на большее венгров не хватило.

Сегодня в Нур-Султане уже состоялся один матч, в котором хоккеисты Республики Корея обыграли Словению - 5:3. В первом туре белорусские хоккеисты были сильнее команды Литвы - 4:3. Турнир продолжится 1 мая встречей Казахстан - Литва.

Турнирное положение: Республика Корея - 6 очков (2 матча), Беларусь - 6 (2), Казахстан - 3 (1), Литва - 0 (1), Венгрия - 0 (2), Словения - 0 (2).

Чемпионат мира в Нур-Султане в первом дивизионе подопечные Андрея Сидоренко продолжат 2 мая со Словенией (13.00).

Две лучшие сборные из первого дивизиона получат в 2020 году повышение в классе и сыграют в элите мирового хоккея в Швейцарии.-0-

Фото hockey.by