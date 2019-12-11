Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Будапешт на Турнир шести наций

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Будапешт для участия в Турнире шести наций. Сегодня подопечные Михаила Захарова стартуют матчем против команды Украины. Встреча начнется в 21.30 по минскому времени, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации хоккея Беларуси.

Команду Михаила Захарова 13 декабря ждет матч против сборной Республики Корея (18.00). 14 декабря белорусские хоккеисты проведут стыковую встречу с одной из команд второй группы (Венгрия, Франция, Япония).

В составе сборной Беларуси на состязания в Будапешт отправились следующие хоккеисты: Игорь Брикун, Александр Осипков, Олег Евенко, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Николай Стасенко, Ник Бэйлен, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Сергей Боголейша, Михаил Стефанович, Евгений Ковыршин, Андрей Костицын, Артем Демков, Александр Когалев, Александр Китаров, Павел Боярчук, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Сергей Малявко, Артем Кислый, Джефф Платт.-0-