Сборная Беларуси по хоккею потеряла одну позицию в рейтинге IIHF

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея опубликовала ежегодный рейтинг национальных команд с учетом завершившегося в воскресенье чемпионата мира в Риге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Согласно обновленному рейтингу, сборная Беларуси опустилась на одну строчку и теперь занимает 14-е место.

Лидирует дружина Канады (3235 очков). Россия (3050) уступила второе место сборной Финляндии (3125) и сейчас третья, а шведы (2880) потеряли три места в сравнении с прошлым годом и теперь на седьмой строке. Благодаря удачному турниру улучшили свои места команды США (4-е место) и Германии (5-е место).

Ближайший официальный международный турнир с участием сборной Беларуси должен пройти с 26 по 29 августа в Братиславе. Национальная команда сыграет за единственную путевку на Олимпиаду-2022 со сборными Словакии, Австрии и Польши.-0-