Сборная Беларуси по хоккею проиграла корейцам на ЧМ в Казахстане

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею в заключительном матче на чемпионате мира в дивизионе I группы А в Нур-Султане проиграла команде Республики Корея со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выполнив главную задачу турнира - выход в высший дивизион на следующий сезон, команда Андрей Сидоренко постаралась сыграть в атакующий хоккей, но упустила инициативу в концовке, пропустив дважды. Последние результаты национальной сборной подтверждают факт, что ее игра далека от лучших мировых стандартов. В столице Казахстана белорусские игроки лишь вернули долг болельщикам, государству, вкладывающему серьезные средства в хоккей, и вернулись в элиту, но о повышении уровня мастерства говорить пока рано, что доказывают поражения далеко не от топовых соперников.

Беларусь - Республика Корея - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

Нур-Султан. "Барыс Арена". 349 зрителей.

Беларусь: Мильчаков; Лисовец - Бэйлен, Демков - Платт - Ковыршин; Соловьев - Хенкель, Лопачук - Шарангович - Сушко; Евенко - Устиненко, Китаров (к) - Волков - Феоктистов; С.Малявко - Кислый - А.Малявко; Когалев, Бокун.

Шайбы: 1:0 - Демков (Платт, ), 1:1 - Шинь Сан Хун (28.48), 1:2 - Шинь Сан Хун (Планте, Чо Минь Хо, 49.07), 1:3 - Шинь Сан Хун (Ли Чжон Хун, 56.36), 1:4 - Шинь Сан Хун (58.47, в пустые ворота).

Броски: 30 - 23.

Штраф: 0 - 4.

Счет в матче был открыт на третьей минуте первого периода. Артем Демков воспользовался передачей вдоль ворот Джеффа Платта и переиграл голкипера соперников, завершив розыгрыш классической комбинации - 1:0.

Подопечные Андрея Сидоренко продолжали чаще владеть шайбой и опасно угрожали воротам корейцев. Однако азиатская команда неплохо оборонялась, а во втором периоде Шинь Сан Хун убежал один на один с Дмитрием Мильчаковым и сравнял счет - 1:1. Эта пропущенная шайбы изменила ход событий на площадке. Шинь Сан Хун блеснул индивидуальным мастерством в заключительном периоде, трижды поразив ворота Дмитрия Мильчакова.

Днем ранее корейцы неожиданно уступили литовцам 1:2 и лишились права занять второе место, которое позволяло отобраться в топ-дивизион, а белорусы сыграли вничью в основное время с Казахстаном (2:2), уступив хозяев турнира лишь в овертайме 3:2.

Турнирное положение: Казахстан - 11 (4), Беларусь - 10 (5), Республика Корея - 9 (5), Словения - 6 (5), Венгрия - 3 (4), Литва - 6 (5).

Мировой форум в первом дивизионе завершится сегодня игрой Казахстан - Венгрия (16.30). Хоккеисты Беларуси и Казахстана получили право сыграть в следующем году в элитном дивизионе в Швейцарии.

В 2019-м чемпионат мира среди сильнейших сборных стартует в словацких Братиславе и Кошице 10 мая.-0-