Сборная Беларуси по хоккею стартует на Европейском юношеском олимпийском фестивале

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею (U-18) стартует на XV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Первый матч подопечные главного тренера Андрея Михалева проведут в 19.30 с соперниками из России. Наследники славы "Красной машины" накануне, 13 декабря, обыграли Чехию со счетом 4:2.
Спортивный праздник должен был пройти еще в феврале 2021-го, но сроки состязаний перенесли из-за пандемии коронавируса. Лишь хоккейный турнир среди юношей решили провести во время декабрьской международной паузы.
Статус хоккейного турнира на предстоящем фестивале будет несколько выше, нежели в предыдущие годы, поскольку в нем примут участие юниорские (U-18) сборные.
Состав сборной Беларуси на турнире таков:
вратари: Лоренс Зинаддин, Ян Шостак;
защитники: Никита Жихарев, Владислав Пашуто, Иван Шатило, Иван Юхневич, Владислав Наумов, Павел Камко;
нападающие: Иван Аношко, Дмитрий Тукач, Леонид Булгаков, Арсений Ковгореня, Семен Морщенок, Матвей Морщенок, Александр Муромцев, Николай Тишкевич, Матвей Ладутько, Максим Якунин, Даниил Омелюсик, Матвей Шидловский. -0-