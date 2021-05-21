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21 мая 2021, 09:18

Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ-2021 против Словакии

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня первую игру чемпионата мира, который стартует в Риге, против Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовое вбрасывание во встрече команды Михаила Захарова с соперниками на ледовой площадке олимпийского спортивного центра, где состоятся матчи группы В, произойдет в 20.10. Прямую трансляцию из столицы Латвии будет вести телеканал "Беларусь 5".

Накануне чемпионата мира сборная Беларуси сыграла товарищеские матчи против команд Австрии (5:1), Венгрии (3:2), России (3:6 и 0:2), Германии (4:1,0:2) и Казахстана (0:2). Еще один матч против казахов не состоялся из-за случая коронавируса в их команде.

Незадолго до турнира тренерский штаб определил состав команды, в котором сразу пять натурализованных североамериканцев, трое из которых дебютируют на планетарных форумах. Вместе с тем из-за травмы остался вне игры опытнейший Андрей Костицын, которому прочили роль одного из лидеров дружины. Многого болельщики и специалисты ждут от игрока клуба НХЛ "Нью Джерси Девилз" Егора Шаранговича, который присоединился к сборной после того, как его команда не вышла в плей-офф. Однако хватает опасений насчет того, сможет ли молодой игрок сохранить свои кондиции на остаток сезона.

Окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат мира-2021.

Голкиперы: Алексей Колосов, Дэнни Тэйлор (оба - "Динамо-Минск", КХЛ), Константин Шостак ("Северсталь" (Череповец), КХЛ).

Защитники: Андрей Антонов ("Юность-Минск"), Ник Бэйлен ("Трактор" (Челябинск), КХЛ), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все - "Динамо-Минск", КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба - "Салават Юлаев" (Уфа), КХЛ), Кристиан Хенкель ("Ак Барс" (Казань), КХЛ).

Нападающие: Егор Шарангович ("Нью-Джерси Девилз", НХЛ), Андрей Белевич ("Торпедо" (Нижний Новгород), КХЛ), Джефф Платт ("Салават Юлаев" (Уфа), КХЛ), Артем Демков ("Динамо-Минск", КХЛ), Франсис Паре, Никита Комаров (оба - "Авангард" (Омск), КХЛ), Шейн Принс ("Автомобилист" (Екатеринбург) КХЛ), Владислав Кодола ("Северсталь" (Череповец), КХЛ), Сергей Костицын ("Братислава Кэпиталс", Словакия, ICEHL), Герман Нестеров ("Гомель"), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все - "Юность-Минск"), Данила Климович ("Минские зубры", Высшая лига чемпионат Беларуси), Алексей Протас ("Херши Беарс", АХЛ).

Первый соперник белорусов в Риге - сборная Словакии, с которой работает наставник Крэйг Рэмзи. Канадский специалист доверяет молодежи. Яркий пример тому - появление в составе защитника Шимона Немеца и форварда Юрая Славковского. Парни 2004 года рождения уверенно чувствуют себя, получая достаточно игрового времени в компании более опытных коллег. Что касается лидеров, то в атаке способны доставить немало хлопот соперникам любого уровня выступающие за шведский "Лександ" форварды Петер Цегларик и Марек Гривик.

Подопечные Крэйга Рэмзи в двух последних матчах в ходе подготовки к чемпионату провели два товарищеских матча Еврочелленджа против соседей из Чехии, уступив в обоих матчах - 1:2 и 0:2 соответственно.

На чемпионате мира-2019 словаки заняли итоговое 9-е место, не попав в плей-офф и завершив турнир на 5-м месте своей группы. В сезоне 2019/2020 команды встречались в рамках группового этапа Кубка Словакии. Тогда верх взяли хозяева турнира - 4:3.

Турнир проходит в условиях пандемии коронавируса. Поэтому IIHF и организаторы турнира подготовили протоколы безопасности для команд и судей, чтобы минимизировать возможность заражения. Команды находятся в так называемом "красном пузыре", постоянно проходят тесты на коронавирус и не могут покидать территорию отеля, за исключением поездок на тренировки и матчи. Если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он трое суток находится на карантине и каждый день сдает тесты на коронавирус. Если они покажут отрицательный результат, спортсмен сможет тренироваться, но в течение еще трех дней еще будет должен ежедневно сдавать пробы. К матчам его допустят лишь на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов.

На первом этапе чемпионата мира-2021 команды разделены на две группы:

В группе "А" сыграют друг с другом сборные ОКР (Олимпийского комитета России), Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси, Великобритании.

В группе "B" будут соперничать Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Календарь игр сборной Беларуси на групповой стадии:

21 мая - Беларусь - Словакия

23 мая - Швеция - Беларусь

24 мая - Чехия - Беларусь

26 мая - Беларусь - Великобритания

28 мая - Дания - Беларусь

30 мая - Беларусь - Швейцария

1 июня - Россия - Беларусь.

Сборные, которые займут места с 5-го по 8-е в группах, просто завершат выступление. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где сыграют по схеме: 1A-4B, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B. Из-за отмены чемпионатов в низших дивизионах вылет из элиты не предусмотрен.-0-

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