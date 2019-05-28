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Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Лозанне на ЧМ-2020

Спорт 28.05.2019 | 13:39

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Лозанне в группе А на чемпионате мира 2020 года. Такую информацию опубликовала пресс-служба IIHF после проведения организационного совещания в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матчи группы А примет новый спортивный комплекс на 9 тыс. мест, который будет сдан в эксплуатацию осенью текущего года. В группе А вместе с белорусами сыграют хоккеисты Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании. По сравнению с предварительным составом произошло лишь одно изменение: вместо Швейцарии в Лозанне сыграют хоккеисты Германии.

Хозяева чемпионата мира 2020 года в элитном дивизион выступят в Цюрихе в группе В вместе со сборными России, Финляндии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Мировой форум в топ-дивизионе пройдет с 8 по 24 мая.-0-

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Теги
хоккей, чемпионат мира
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