Сборная Беларуси по хоккею (U-18) матчем с чехами стартует на ЧМ в Швеции

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею (U-18) проведет сегодня первый матч на чемпионате мира в Швеции против команды Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовое вбрасывание в предстоящей встрече состоится на льду "АЗ-Арены" в 16.30 в городе Умео.

Заключительный этап подготовки к мировому форуму подопечные главного тренера Евгения Есаулова провели в Швеции, где сыграли два товарищеских матча с россиянами (2:5) и канадцами (5:6, в овертайме). Особенно порадовал тренерский штаб поединок с североамериканцами, в котором белорусы не уступили сопернику в атаке, показали отличную командную игру, забросив канадцам четыре шайбы за пять минут матча.

Лидерами юниорской сборной на предстоящем мировом форуме должны стать Евгений Оксентюк из солигорского "Шахтера" и капитан команды Владислав Колячонок, который высоко котируется у скаутов на предстоящем летом драфте НХЛ.

В прошлом году белорусские 18-летние хоккеисты также выступали в топ-дивизионе и вышли в 1/4 финала турнира, а в 2019-м постараются вновь закрепиться в восьмерке сильнейших.

Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции из Швеции.

Расписание матчей сборной Беларуси в группе А ("А3-Арена", Умео):

18 апреля

Чехия - Беларусь (16.30).

19 апреля

Беларусь - Финляндия (20.30).

21 апреля

Беларусь - Канада (20.30).

22 апреля

Швейцария - Беларусь (16.30).

В группе В выступят сборные России, Словакии, Швеции, США и Латвии.

По окончании группового этапа четверка сильнейших команд каждой группы с 25 по 28 апреля продолжит борьбу в плей-офф, а худшие команды квинтетов поспорят за право остаться в элите в серии до двух побед.-0-