Сборная Беларуси по хоккею (U-18) матчем с чехами стартует на ЧМ в Швеции

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею (U-18) проведет сегодня первый матч на чемпионате мира в Швеции против команды Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стартовое вбрасывание в предстоящей встрече состоится на льду "АЗ-Арены" в 16.30 в городе Умео.
Заключительный этап подготовки к мировому форуму подопечные главного тренера Евгения Есаулова провели в Швеции, где сыграли два товарищеских матча с россиянами (2:5) и канадцами (5:6, в овертайме). Особенно порадовал тренерский штаб поединок с североамериканцами, в котором белорусы не уступили сопернику в атаке, показали отличную командную игру, забросив канадцам четыре шайбы за пять минут матча.
Лидерами юниорской сборной на предстоящем мировом форуме должны стать Евгений Оксентюк из солигорского "Шахтера" и капитан команды Владислав Колячонок, который высоко котируется у скаутов на предстоящем летом драфте НХЛ.
В прошлом году белорусские 18-летние хоккеисты также выступали в топ-дивизионе и вышли в 1/4 финала турнира, а в 2019-м постараются вновь закрепиться в восьмерке сильнейших.
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Расписание матчей сборной Беларуси в группе А ("А3-Арена", Умео):
18 апреля
Чехия - Беларусь (16.30).
19 апреля
Беларусь - Финляндия (20.30).
21 апреля
Беларусь - Канада (20.30).
22 апреля
Швейцария - Беларусь (16.30).
В группе В выступят сборные России, Словакии, Швеции, США и Латвии.
По окончании группового этапа четверка сильнейших команд каждой группы с 25 по 28 апреля продолжит борьбу в плей-офф, а худшие команды квинтетов поспорят за право остаться в элите в серии до двух побед.-0-
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