Сборная Беларуси по хоккею (U-20) проиграла Германии на ЧМ в дивизионе I

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею до 20-и лет проиграла Германии со счетом 1:5 на чемпионате мира в дивизионе I, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошедший матч в Фюссене был ключевым для обеих команд в борьбе за первое место в группе А и возможность сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе.

Хозяева площадки за четыре с половиной минуты в первом периоде трижды поразили ворота белорусов. Авторами голов стали Юстин Шютц, Марко Басслер и Тим Вольгемут. В середине второго периода нападающий минского "Динамо" Иван Дроздов сократил отставание, но на 32-й минуте Янник Валенти восстановил перевес в три шайбы - 4:1. Заключительные двадцать минут встречи подопечные Дмитрия Кравченко пытались чаще угрожать воротам команды Германии. Однако окончательный счет установили хозяева площадки после индивидуальных действий Доминика Бока - 5:1.

Турнирное положение: Германия - 11 (4), Беларусь - 9 (4), Норвегия - 3 (3), Латвия - (3), Франция - 3 (3), Австрия - 1 (3).

В сильнейший дивизион выйдет только победитель турнира. В заключительный день чемпионата 15 декабря белорусские хоккеисты сыграют с Латвией, а Германия встретится с Францией.-0-