Сборная Беларуси по хоккею (U-20) уступила Латвии в заключительном матче на ЧМ в дивизионе I

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею (U-20) уступила Латвии со счетом 1:3 в заключительной игре на чемпионате мира в дивизионе I в Фюссене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче группы А подопечным Дмитрия Кравченко не удалось удержать натиск хоккеистов Латвии, которые только в случае победы могли сохранить прописку во втором по значимости дивизионе. В итоге наши соперники после двух периодов вели - 2:0. Алексей Протас в начале заключительной двадцатиминутки сократил отставание, но вскоре Виктор Ясуновс забросил третью шайбу латвийцев в матче.

Итоговое положение: Германия - 14 очков (5 матчей), Беларусь - 9 (5), Норвегия - 8 (5), Латвия - 6 (5), Австрия - 5 (5), Франция - 3 (5).

Молодежная сборная Германии заняла первое место и получила право сыграть в топ-дивизионе в следующем сезоне. Такого же права в группе В добилась команда Словении.-0-