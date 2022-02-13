Сборная Беларуси по хоккею уступила в спарринге магнитогорскому "Металлургу"

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проиграла магнитогорскому "Металлургу" в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй из запланированных спаррингов подопечных Крэйга Вудкрофта в февральской международной паузе против "Магнитки" также прошел на льду столичной "Олимпик-Арены". Уже к шестой минуте гости вели в две шайбы, но в начале следующей трети цифры на табло сравнялись - за белорусов отличились Никита Сиротин и Роман Горбунов. Однако вторая половина игры осталась за магнитогорцами - до финальной сирены россияне забросили сразу трижды. Итоговый счет - 5:2 в пользу "Металлурга", хет-триком отметился Никита Коростелев.

В первом матче между командами, который состоялся 9 февраля, сильнее были белорусы - 2:1.

Состав сборной Беларуси преимущественно составили хоккеисты 1999 года рождения и младше. Один из лидеров КХЛ - "Металлург" привез в Минск практически основной состав за исключением пятерых игроков, выступающих на Олимпийских играх в Пекине.-0-