Сборная Беларуси по хоккею встретится с Казахстаном на ЧМ в Нур-Султане

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею сыграет сегодня с Казахстаном на чемпионате мира, который проходит в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на "Барыс Арене" начнется в 14.30. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры. Перед встречей с хозяевами турнира подопечные Андрея Сидоренко получили день отдыха. По мнению тренеров команды, одним из важных факторов в предстоящем поединке будут иметь физические кондиции хоккеистов и безошибочные действия в защите.

В официальных матчах Беларусь и Казахстан провели 11 матчей. Как отмечает пресс-служба федерации хоккея, белорусы лишь однажды сыграли вничью и одержали десять побед.

Обе сборные лидируют в турнирной таблице в дивизионе I, одержав по три победы. Белорусы были сильнее Литвы (4:3), Венгрии (3:1) и Словении (4:1). Сборная Казахстана, которую возглавляет белорусский тренер Андрей Скабелка, обыграла Словению (3:2), Литву (3:1) и Республику Корея (4:1).

Две лучшие команды по итогам турнира, который завершится 5 мая, получат повышение в классе и в 2020 году сыграют в элите мирового хоккея.-0-