Сборная Беларуси по керлингу не вышла в полуфинал ЧЕ в Таллине

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по керлингу не вышла в полуфинал чемпионата Европы в дивизионе Б в Таллине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам группового этапа команда заняла второе место. В заключительной туре белорусы были сильнее литовцев - 6:4, но соперники из Англии добились более весомого перевеса в счете над Данией - 8:2 и заняли первое место в группе при рваном количестве побед - по пять. В четвертьфинале континентального форума сборная Беларуси встретилась с Латвией, которая финишировала третьей в группе А.

Команда белорусского скипа Ильи Шоломицкого вела в середине матча - 5:4, но не смогла закрепить свое преимущество. В восьмом энде латвийцы оставили два камня в "доме" и вышли вперед - 6:5, а в десятом все попытки белорусов перевести игру в экстра-энд не увенчались успехом. Один камень соперников оказался ближе к центру площадки, поражение - 5:7.

Мужская сборная Беларуси впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы в дивизионе Б. В полуфинале турнира сыграют сборные Латвии и Англии, Дании - Чехии. Датчане пробились в полуфинал, завершив десятый энд матча с эстонцами с показателем "+3". Скандинавы уступали после девяти эндов 5:7, но смогли оставить сразу три камня в "доме" на заключительном отрезке встречи.

В дивизионе А в финале мужского чемпионата Европы 24 ноября сыграют команды Шотландии и Швеции.-0-