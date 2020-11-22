Сборная Беларуси по мини-футболу начнет отбор на ЧЕ матчем в Израиле

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА утвердил календарь игр отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси свой стартовый матч в 5-й квалификационной группе проведет 8 декабря в гостях у команды Израиля. Ранее планировалось, что эта встреча пройдет в Минске. Остальные отборочные поединки белорусов намечено провести в 2021 году:

3 февраля

Венгрия - Беларусь;

2 марта

Казахстан - Беларусь;

8 марта

Беларусь - Казахстан;

6 апреля

Беларусь - Израиль;

13 апреля

Беларусь - Венгрия.

Прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители восьми квалификационных групп, а также шести лучших команд из занявших вторые места. Также один пропуск в финал разыграют еще две сборные, которые финишируют вторыми. Хозяйка финального турнира чемпионата Европы 2022 года команда Нидерландов освобождена от отборочных игр.-0-