Сборная Беларуси по мини-футболу начнет отбор на ЧЕ матчем в Израиле

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА утвердил календарь игр отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси свой стартовый матч в 5-й квалификационной группе проведет 8 декабря в гостях у команды Израиля. Ранее планировалось, что эта встреча пройдет в Минске. Остальные отборочные поединки белорусов намечено провести в 2021 году:
3 февраля
Венгрия - Беларусь;
2 марта
Казахстан - Беларусь;
8 марта
Беларусь - Казахстан;
6 апреля
Беларусь - Израиль;
13 апреля
Беларусь - Венгрия.
Прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители восьми квалификационных групп, а также шести лучших команд из занявших вторые места. Также один пропуск в финал разыграют еще две сборные, которые финишируют вторыми. Хозяйка финального турнира чемпионата Европы 2022 года команда Нидерландов освобождена от отборочных игр.-0-