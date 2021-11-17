Сборная Беларуси по мини-футболу не вышла в финал чемпионата Европы

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке минского дворца спорта "Уручье" в ответном поединке плей-офф белорусы уступили команде Сербии с результатом 2:3. Хозяева с самого начала игры обрушили шквал атак на ворота соперников, создали несколько голевых моментов, но успеха не добились. Отразив стартовый натиск, гости заиграли спокойнее и вскоре вышли вперед. На 12-й минуте Драган Томич открыл счет, а еще через пять минут грубейшую ошибку допустил голкипер белорусской дружины Евгений Змысля, умудрившийся пропустить мяч после дальнего удара своего сербского коллеги Неманьи Момчиловича. Сразу после перерыва белорусы бросились в погоню, но сербы спокойно оборонялись, а на 27-й минуте встречи Стефан Ракич в третий раз поразил ворота хозяев. Белорусские футболисты продолжали атаковать и смогли отыграть два мяча - за 5 минут до финальной сирены отличился Владислав Селюк, а в самой концовке Сергей Крыкун сократил разрыв до минимума.

В первом матче, состоявшемся 15 ноября в сербском Крагуеваце, подопечные Александра Савинцева потерпели поражение со счетом 1:3. В составе белорусов отличился Дмитрий Лось.

Таким образом, на континентальном первенстве сборная Сербии сыграет в предварительной группе А, где ее соперниками будут хозяева ЧЕ спортсмены Нидерландов, а также команды Украины и Португалии.

Составы остальных квартетов: В - Италия, Финляндия, Словения, Казахстан; С - Польша, Словакия, Хорватия, Россия; D - Грузия, Испания, Босния и Герцеговина, Азербайджан. В четвертьфинал попадут по две лучшие команды из каждой группы.

Финальный турнир 12-го чемпионата Старого Света пройдет в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля 2022 года.

На чемпионате Европы 2018 года в Словении золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в решающем поединке испанцев со счетом 3:2 (в дополнительное время). Обладателями бронзовых наград стали россияне, победившие в матче за третье место казахстанскую команду с результатом 1:0. Сборная Испании 7 раз выигрывала золото европейского первенства, дважды лучшими были итальянцы, по разу - португальцы и россияне.

Сборная Беларуси лишь однажды выступала в финальной стадии чемпионата Европы. В 2010 году подопечные Валерия Досько в Венгрии не смогли выйти из своей предварительной группы, уступив будущему чемпиону сборной Испании и сыграв вничью с серебряным призером командой Португалии.-0-