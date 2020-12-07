Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась на отборочный матч чемпионата Европы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась в израильский Ришон-ле-Цион на стартовый отборочный матч чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством главного тренера белорусской команды Александра Савинцева готовились:

вратари - Евгений Змысля, Александр Лукша, Андрей Чурилин;

полевые игроки - Максим Батурин, Олег Горбенко, Антон Гусаков, Максим Евдокимов, Павел Книга, Артем Козел, Денис Колб, Сергей Крыкун, Антон Матвеенко, Юрий Рабыко, Павел Раговик, Владислав Селюк, Дмитрий Рябцев, Сергей Силивончик, Евгений Чернейко.

Белорусская сборная тренировалась с 3 декабря на спортивно-оздоровительной базе федерации профсоюзов в Ратомке. Завтра белорусы проведут стартовый поединок в 5-й квалификационной группе с командой Израиля. Два года назад эти соперники встречались в товарищеских матчах в Беларуси и оба раза победили хозяева: в Лиде - 7:1 и Борисове - 3:1. Арбитрами завтрашнего матча будут Петар Радойчич (Сербия), Деян Веселич (Словения), резервный рефери - Идан Беренстайн (Израиль).

В 5-й группе также выступят сборные Венгрии и Казахстана, которые 9 декабря встретятся в Нур-Султане. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявшие вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-