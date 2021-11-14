Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась в Сербию на матч плей-офф ЧЕ

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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась в Сербию на первый поединок плей-офф за выход в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет в нидерландском Амтердаме, сообщает корреспондент БЕЛТА. На базе в Ратомке и столичном дворце спорта "Уручье" к предстоящему поединку под руководством главного тренера Александра Савинцева готовились 16 футболистов: вратари - Евгений Змысля ("Витэн", Орша), Алексей Лукша ("Столица", Минск), Андрей Чурилин ("Минск"); полевые игроки - Олег Горбенко, Владимир Жигалко, Артем Козел, Игорь Щербич (все - "Столица", Минск), Максим Евдокимов, Руслан Лазюк, Юрий Рабыко, Павел Раговик, Артем Якубов (все - "Витэн", Орша), Иван Заяц-Матиевский, Дмитрий Лось, Алексей Пинчук, Владислав Селюк, Евгений Чернейко (все - ВРЗ Гомель), Сергей Крыкун (КПРФ, Москва, Россия). Первая игра пройдет в сербском Крагуеваце 15 ноября, ответная - 17 ноября в минском дворце спорта "Уручье". В случае успеха по сумме двух поединков белорусы попадут в предварительную группу А континентального первенства, где их соперниками будут команды Нидерландов, Украины и Португалии. Сборная Беларуси лишь однажды выступала в финальной стадии чемпионата Европы. В 2010 году подопечные Валерия Досько в Венгрии не смогли выйти из своей предварительной группы, уступив будущему чемпиону сборной Испании и сыграв вничью с серебряным призером командой Португалии.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!