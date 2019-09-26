Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Латвии в товарищеском матче

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Латвии со счетом 4:2 в товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Хозяева вышли вперед 2:0 к началу 9-й минуты игры после голевого дубля Владимира Жигалко. Через 10 минут гости восстановили паритет, но в оставшиеся до перерыва две минуты белорусы сумели еще дважды добиться успеха. Сначала капитан латвийской команды Максим Сень отправил мяч в свои ворота, а за 30 секунд до перерыва Артем Козел забил четвертый гол, реализовав пенальти. Во второй половине никто из соперников не смог добиться успеха. До этого подопечные Александра Савинцева в контрольном матче в Столбцах сыграли вничью с командой Молдовы - 4:4.

Теперь игроки национальной сборной продолжат выступления за свои клубы в чемпионате Беларуси, а 15 октября вновь соберутся вместе и будут готовиться к отборочному турниру чемпионата мира, который пройдет в итальянском Эболи. Там белорусам предстоит встретиться с хозяйкой 4-й квалификационной группы - командой Италии (24 октября), а также с командами Венгрии (25 октября) и Англии (27 октября). В решающий раунд квалификации выйдут по две лучшие команды из восьми отборочных групп. Финальная стадия 9-го чемпионата планеты по мини-футболу пройдет осенью 2020 года в Литве.-0-