Сборная Беларуси по мини-футболу примет израильтян в квалификации ЧЕ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проведет сегодня предпоследний матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 5-го тура 5-й квалификационной группы белорусы примут израильтян на площадке минского Дворца спорта "Уручье". Судить эту встречу будут латвийские арбитры Ингус Пуриньш и Эдуард Фаткулин. До этого подопечные Александра Савинцева выиграли в гостях у команды Израиля - 3:0, а потом потерпели три поражения: от Казахстана - 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома), Венгрии - 1:2 (в гостях).

Также сегодня в Будапеште сборная Венгрии сыграет с командой Казахстана.

Турнирное положение перед сегодняшними играми: Казахстан - 9 очков (3 матча), Венгрия - 6 (4), Беларусь - 3 (4), Израиль - 3 (3).

Путевки в финал уже обеспечили сборные Испании, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, России и Азербайджана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.-0-