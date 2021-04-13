Сборная Беларуси по мини-футболу примет венгров в квалификации ЧЕ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В минском Дворце спорта "Уручье" белорусы в последнем матче 5-й квалификационной группы примут венгров (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Судить эту встречу будут чех Онджей Черны и бельгиец Стефан Врейенс.

В первой встрече этих команд в Будапеште венгры выиграли со счетом 2:1. Чтобы занять второе место, подопечным Александра Савинцева нужна только победа, а соперникам достаточно сыграть вничью. В этом турнире белорусы дважды разгромили израильтян - 3:0 (в гостях) и 14:0 (дома), а также потерпели два поражения от казахстанцев - 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома).

Турнирное положение: Казахстан - 18 очков (6 матчей), Венгрия - 6 (5), Беларусь - 6 (5), Израиль - 3 (6).

Путевки в финал уже обеспечили сборные Испании, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Словении, Португалии, России, Казахстана и Азербайджана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.-0-