Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла финнам в квалификации чемпионата мира

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела 3 поражения в элитном раунде квалификации чемпионата мира в португальском Повоа-де-Варзим, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 3-го тура группы А белорусы уступили команде Финляндии со счетом 2:4, заняв последнее место. До этого подопечные Александра Савинцева проиграли португальцам (1:2) и итальянцам (3:5).
Итоговое положение: Португалия - 7 очков, Финляндия - 5, Италия - 4, Беларусь - 0.
В хорватском Осиеке завершился турнир команд квартета С: Россия - 6, Хорватия - 6, Азербайджан - 4, Словакия - 1.
Составы остальных групп элитного раунда:
В - Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;
D - Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.
Победители четырех групп элитного раунда получают прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.
Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.-0-