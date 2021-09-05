Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла грузинам во втором спарринге

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела поражение от команды Грузии со счетом 0:1 во втором контрольном матче в Батуми, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй спарринг, как и первый, проходил в очень упорной борьбе, с множеством единоборств, но без обилия забитых мячей. Единственный гол в середине второй половины встречи забил Арчил Себискверадзе, который ранее выступал в чемпионате Беларуси за "Лидсельмаш", а в новом сезоне планирует играть за гомельский БЧ. В первом матче соперники разошлись миром - 1:1. В составе хозяев отличился Георгий Гавтадзе, а у белорусов ответный мяч забил Дмитрий Лось.

Перед вылетом в Грузию подопечные Александра Савинцева провели в Минске два товарищеских поединка с бронзовым призером ЧМ-2016 командой Ирана. В первом из них гости выиграли с результатом 8:2, а во втором победили со счетом 5:1.

Вернувшись домой, белорусские игроки отправятся в свои клубы и продолжат подготовку к старту нового сезона. Он откроется 11 сентября матчем за Суперкубок между чемпионом страны оршанским "Витэном" и обладателем Кубка гомельским ВРЗ. Чемпионат Беларуси начнется 18 сентября.-0-