Сборная Беларуси по мини-футболу проведет гостевой матч квалификации ЧЕ с венграми

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проведет сегодня очередной матч квалификации чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура в 5-й квалификационной группе белорусы сыграют в Будапеште с командой Венгрии. На старте отборочного турнира подопечные Александра Савинцева победили на выезде сборную Израиля с крупным счетом 3:0 (голы забили Юрий Рабыко, Максим Евдокимов, Владислав Селюк). Венгры начали турнир с крупного поражения в Нур-Султане от команды Казахстана - 0:5.

В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 9 января по 6 февраля 2022 года.-0-