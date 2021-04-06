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06 апреля 2021, 15:50

Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила израильтян в квалификации ЧЕ

Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу одержала вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске в поединке пятого тура пятой квалификационной группы белорусы обыграли израильтян с крупным счетом 14:0. Хозяева с первых минут захватили инициативу и уже к окончанию первого тайма шесть раз поразили ворота соперников. После перерыва гости также не смогли оказать достойного сопротивления и пропустили еще восемь мячей. В составе победителей хет-трик оформил Владислав Селюк, по голевому дублю в свой актив записали Сергей Крыкун, Владимир Жигалко и Дмитрий Лось, еще по мячу забили Евгений Чернейко, Павел Роговик, Максим Евдокимов, Олег Горбенко и Руслан Лазюк. До этого подопечные Александра Савинцева выиграли в гостях у команды Израиля - 3:0, а потом потерпели три поражения: от Казахстана - 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома), от Венгрии - 1:2 (в гостях).

Также сегодня в Будапеште сборная Венгрии сыграет с командой Казахстана.

Турнирное положение: Казахстан - 9 очков (3 матча), Венгрия - 6 (4), Беларусь - 6 (5), Израиль - 3 (4).

В последнем поединке 13 апреля белорусы примут в Минске венгров.

Путевки в финал уже обеспечили сборные Испании, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, России и Азербайджана. В финальный этап континентального первенства 2022 года напрямую выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Еще один пропуск разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.-0-

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