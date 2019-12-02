Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет со словаками на турнире в Иране

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня стартует на турнире в иранском Мешхеде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой первый поединок белорусы проведут против команды Словакии, которая накануне сыграла вничью со сборной Ирана - 5:5. Во вторник, 3 декабря, подопечные Александра Савинцева встретятся с хозяевами соревнований - иранцами.
Тренерский штаб белорусской дружины включил в выездной состав 15 футболистов:
вратари - Владимир Стремилов ("БЧ", Гомель), Андрей Чурилин ("Витэн", Орша);
полевые игроки - Олег Горбенко, Владимир Жигалко, Руслан Лазюк, Александр Ольшевский, Павел Раговик, Александр Чибисов (все - "Столица", Минск), Антон Гусаков, Артем Козел (оба - "Витэн", Орша), Денис Колб, Сергей Силивончик (оба - "БЧ", Гомель), Антон Матвеенко, Владислав Селюк (оба - ВРЗ, Гомель), Сергей Крыкун ("Тюмень", Россия).
Для сборной Беларуси этот турнир является одним из этапов подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата мира. В начале 2020 года белорусы отправятся в Португалию, где их соперниками по группе А будут хозяева чемпионата, а также команды Италии и Финляндии.-0-